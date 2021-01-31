|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
Amethyst
Да-да, неправильно выразился. Через платежи ПБ на Юнекс, а дальше уже с Юнексa IBANoм (p2p c комиссией, насколько понимаю),
Что касается копеечки - в ТАСе тоже пару раз с этим сталкивался.
-
evgr
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 29.12.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57
Amethyst написав: evgr написав:
и через нее с ПБ на Юнекс
камней никаких, даж песочек по сравнению с Конем...
ток не "через нее", а ИЗ П24... все как с Конем было.... ну и чуток дольше зачисляется сам перевод, до 15..20мин нуна подождать.
А для обеспечения игривого настроения Юнекс рисует чередующуюся копейку в остатке, т.е. она то есть то нет... такшо не забывайте оставить копеечку на развод... я так уже за полгода +1 коп наколядовал себе
ПС. Кстати, я думаю, шо именно из-за этой шелудивой копейки у Юнекса 5% на остаток картсчета начисляют именно от 100.01 грн
Я себе 6 коп. уже наколядовал ) Даже в сапорт им поначалу писал чтобы разобрались с этими блуждающими копейками, но они не осилили это победить.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 828
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:11
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5528
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:14
У меня +1 рисует
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4457
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:09
Howl написав:
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
Те ж саме. Вони проблему з цією копійкою давно рішають? Чи забили взагалі?
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:19
Hemi написав: Howl написав:
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
Те ж саме. Вони проблему з цією копійкою давно рішають? Чи забили взагалі?
забили
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4457
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|209
|86542
|
|
|1326
|860293
|
|
|61
|133237
|
Вів 29 сер, 2023 11:09
sens
|