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Юнекс Банк
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
Amethyst
Да-да, неправильно выразился. Через платежи ПБ на Юнекс, а дальше уже с Юнексa IBANoм (p2p c комиссией, насколько понимаю),
Что касается копеечки - в ТАСе тоже пару раз с этим сталкивался.
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evgr
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57
Amethyst написав: evgr написав:
и через нее с ПБ на Юнекс
камней никаких, даж песочек по сравнению с Конем...
ток не "через нее", а ИЗ П24... все как с Конем было.... ну и чуток дольше зачисляется сам перевод, до 15..20мин нуна подождать.
А для обеспечения игривого настроения Юнекс рисует чередующуюся копейку в остатке, т.е. она то есть то нет... такшо не забывайте оставить копеечку на развод... я так уже за полгода +1 коп наколядовал себе
ПС. Кстати, я думаю, шо именно из-за этой шелудивой копейки у Юнекса 5% на остаток картсчета начисляют именно от 100.01 грн
Я себе 6 коп. уже наколядовал ) Даже в сапорт им поначалу писал чтобы разобрались с этими блуждающими копейками, но они не осилили это победить.
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antey718
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:11
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
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Howl
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:14
У меня +1 рисует
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Amethyst
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:09
Howl написав:
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
Те ж саме. Вони проблему з цією копійкою давно рішають? Чи забили взагалі?
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Hemi
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:19
Hemi написав: Howl написав:
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
Те ж саме. Вони проблему з цією копійкою давно рішають? Чи забили взагалі?
забили
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Amethyst
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:55
Кстати, вопрос к тем, кто платит картой Unex Smart:
что из окешбечиваемых МСС-кодов здесь есть, чего нет, например, по Wincard от Пиреус?
Выражаясь по-простому, за что именно лучше платить этой картой, а не Пиреусом? Спасибо большое.
Честно говоря, ни разу еще этой картой не платил, но может, есть смысл?
P.S. "Карты с кешбэком" от Востока нет.
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Искатель
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 06:38
Ха, тоже копейка забегала туда сюда)
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:43
хтось встиг купити вчора-сьогодні євро з дисконтом?
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undeadserf
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:27
undeadserf написав:
хтось встиг купити вчора-сьогодні євро з дисконтом?
а был дисконт?
это про кассу?
или про онлайн?
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flysoulfly
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