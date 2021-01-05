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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 15:33
Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
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