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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:33

Re: Юнекс Банк

Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
l_e_x
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 55565758
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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