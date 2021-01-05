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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 15:33
Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
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l_e_x
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:00
l_e_x написав:
Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
1. В додатку - ніяк. Треба узнавати на ГЛ.
2. Останній день місяця (грейс 62 дня)
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AlexTk
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:06
Искатель написав:
Кстати, вопрос к тем, кто платит картой Unex Smart:
что из окешбечиваемых МСС-кодов здесь есть, чего нет, например, по Wincard от Пиреус?
Выражаясь по-простому, за что именно лучше платить этой картой, а не Пиреусом?
Пополнение мобильного на сайтах операторов (MCC 4814), у Пиреуса в исключениях. Также Netflix (MCC 4899).
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wildlynx
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