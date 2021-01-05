RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:33

Re: Юнекс Банк

Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
l_e_x
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.07.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:00

  l_e_x написав:Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?

1. В додатку - ніяк. Треба узнавати на ГЛ.
2. Останній день місяця (грейс 62 дня)
AlexTk
2
 
Повідомлень: 583
З нами з: 08.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:06

  Искатель написав:Кстати, вопрос к тем, кто платит картой Unex Smart:
что из окешбечиваемых МСС-кодов здесь есть, чего нет, например, по Wincard от Пиреус?

Выражаясь по-простому, за что именно лучше платить этой картой, а не Пиреусом?


Пополнение мобильного на сайтах операторов (MCC 4814), у Пиреуса в исключениях. Также Netflix (MCC 4899).
wildlynx
 
Повідомлень: 177
З нами з: 14.04.16
Подякував: 133 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1, 2, 3, 4
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
34 14247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 12:26
nord
Банк Південний 1 ... 14, 15, 16
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
152 158689
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 11:51
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 115, 116, 117
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1167 872732
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 11:42
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4308)
02.09.2023 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.