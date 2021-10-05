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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:33

Re: Юнекс Банк

Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
l_e_x
 
Повідомлень: 67
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:00

  l_e_x написав:Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?

1. В додатку - ніяк. Треба узнавати на ГЛ.
2. Останній день місяця (грейс 62 дня)
AlexTk
2
 
Повідомлень: 583
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:06

  Искатель написав:Кстати, вопрос к тем, кто платит картой Unex Smart:
что из окешбечиваемых МСС-кодов здесь есть, чего нет, например, по Wincard от Пиреус?

Выражаясь по-простому, за что именно лучше платить этой картой, а не Пиреусом?


Пополнение мобильного на сайтах операторов (MCC 4814), у Пиреуса в исключениях. Также Netflix (MCC 4899).
wildlynx
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:12

Re: Юнекс Банк

Як юнекс видає доляри при купівлі на 50к? Замовлення видачі чи відразу в касу?
ihorsic
 
Повідомлень: 1082
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:33

  ihorsic написав:Як юнекс видає доляри при купівлі на 50к? Замовлення видачі чи відразу в касу?

Очевидно ж що можете спробувати образу у Касу. Якщо там буде потрібна сума залюбки вам видадуть. Як ні - одразу і замовите. Якщо є телефон відділення (роздають візитівки при кожному відвідуванні) - зателефонуйте і уточніть. На форумі по конкретному відділенню у Дніпрі вам напевне що точної інформації про наявність валюти у касі ніколи не нададуть. А якщо зателефонуєте до відділення висока ймовірність що нададуть. Як вдіяти - чекати тут чи зателефонувати туди - вирішувати лише вам
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:39

Re: Юнекс Банк

А якими зазвичай видають? Мотлох чи не дуже?
ihorsic
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:22

  ihorsic написав:А якими зазвичай видають? Мотлох чи не дуже?

Мені останній конверт видавали 2000 синіми, 600 - 2006 роком
Alien
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 12.01.20
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3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:34

  Alien написав:
  ihorsic написав:А якими зазвичай видають? Мотлох чи не дуже?

Мені останній конверт видавали 2000 синіми, 600 - 2006 роком

Повезло вам. Мені сказали що 96. І його багато. На синій чекати не варто Дніпро Яворницького
ihorsic
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
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