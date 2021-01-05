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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:20
flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:29
Кащей написав: flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
забрал по телефону? - нет, отказался от дальнейших лишних движений.
...предыдущий опыт подсказыаает
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