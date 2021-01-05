RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:20

Re: Юнекс Банк

  flysoulfly написав::? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:29

  Кащей написав:
  flysoulfly написав::? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
забрал по телефону? - нет, отказался от дальнейших лишних движений.
...предыдущий опыт подсказыаает
flysoulfly
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 17:14

Казначейська надбавка

В додатку бачу з вересня кожен день на 1,25% ? Як воно працює?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14191
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:35

Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1, 2, 3, 4, 5
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
41 15209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 вер, 2023 15:43
sens
А-Банк 1 ... 133, 134, 135
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1345 864497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 23:05
klug
Банк Власний Рахунок 1 ... 128, 129, 130
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1291 901110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 17:03
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (584)
05.09.2023 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.