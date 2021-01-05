|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:20
flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:29
Кащей написав: flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
забрал по телефону? - нет, отказался от дальнейших лишних движений.
...предыдущий опыт подсказыаает
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2710
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:14
В додатку бачу з вересня кожен день на 1,25% ? Як воно працює?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14191
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 вер, 2023 18:35
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4500
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 05 вер, 2023 19:42
Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5972
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 21:00
J написав: Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
Публічна, вона на сайті/заст-ку публікується
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4500
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43
|15320
|
Вів 05 вер, 2023 21:52
nord
|
|1345
|864552
|
Пон 04 вер, 2023 23:05
klug
|
|1291
|901139
|
|