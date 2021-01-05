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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:20
flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
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Кащей
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:29
Кащей написав: flysoulfly написав:
:? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
забрал по телефону? - нет, отказался от дальнейших лишних движений.
...предыдущий опыт подсказыаает
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flysoulfly
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Додано: Вів 05 вер, 2023 17:14
В додатку бачу з вересня кожен день на 1,25% ? Як воно працює?
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sens
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Додано: Вів 05 вер, 2023 18:35
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
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Amethyst
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Додано: Вів 05 вер, 2023 19:42
Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
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J
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:00
J написав: Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
Публічна, вона на сайті/заст-ку публікується
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 09:45
Amethyst написав: J написав: Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
Публічна, вона на сайті/заст-ку публікується
короче треба брати коли онлайн прокрутиш по всім безготівкових
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sens
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Додано: Сер 06 вер, 2023 09:55
Відкрий безкоштовний доступ до якісного контенту зі Sweet. TV та Visa!
Пропозиція діє до 31.12.2023 включно.
Деталі за посиланнямhttps://news.finance.ua/ua/vidkryy-bezk ... tv-ta-visa
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Додано: Сер 06 вер, 2023 10:01
Знижка для власників карток Visa від Unex Bank на онлайн-курси GetSmarter.
Пропозицією можна скористатися до 30 вересня 2023 року.
Деталі за посиланнямhttps://news.finance.ua/ua/dosyahny-usp ... vomu-sviti
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Додано: Сер 06 вер, 2023 10:41
Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:+10,50%
річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."
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klug
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