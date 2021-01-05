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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960>

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:20

Re: Юнекс Банк

  flysoulfly написав::? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:29

  Кащей написав:
  flysoulfly написав::? 1996,...,..,...,2009 по итогу)
Вы забрали купюры нулевых годов?
забрал по телефону? - нет, отказался от дальнейших лишних движений.
...предыдущий опыт подсказыаает
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 17:14

Казначейська надбавка

В додатку бачу з вересня кожен день на 1,25% ? Як воно працює?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:35

Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 19:42

  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:00

  J написав:
  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?

Публічна, вона на сайті/заст-ку публікується
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:45

  Amethyst написав:
  J написав:
  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

це індивідуальні умови
чи публічна пропозиція яка покривається Фондом ?

Публічна, вона на сайті/заст-ку публікується
короче треба брати коли онлайн прокрутиш по всім безготівкових
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:55

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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:41

  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:
+10,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."
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