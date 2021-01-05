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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:51
Golf_streem написав: Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:+10,50%
річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."
Это под 30 процентов получается что-ли?
Похоже плохи дела у юнекса.Возникает вопрос выплатит ли фонд такие вклады?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 10:55
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 06 вер, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:11
Интересно, а чего только один день и только в это время + 0,50% ???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:12
Игорь Алексеевич написав:
Интересно, а чего только один день и только в это время + 0,50% ???
Бузинессс -- дело тонкое, сами ж знаете )
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:29
Golf_streem написав: Amethyst написав:
Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час
Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:+10,50%
річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
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greenozon
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:42
greenozon написав:
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:48
Игорь Алексеевич написав: greenozon написав:
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
Десь з кінця серпня кожень день якійсь пиріжок підкладають від 0.5 до 1.25 і чекають, шо хтось за годинку залетить до них у відділення зі 100К у мошні
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:49
Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав: greenozon написав:
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
Десь з кінця серпня кожень день якійсь пиріжок підкладають від 0.5 до 1.25 і чекають, шо хтось за годинку залетить до них у відділення зі 100К у мошні
я иногда залетаю к ним со 100тыс, но не разу не попадал под раздачу. А может и к лучшему, а то потом если вдруг фонд, то можно встрять с этими надбавками
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Игорь Алексеевич
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