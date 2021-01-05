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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:51

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:
+10,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."

Это под 30 процентов получается что-ли?
Похоже плохи дела у юнекса.Возникает вопрос выплатит ли фонд такие вклады?
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:55

Re: Юнекс Банк

  Golf_streem написав:Пізно побачив...

Та лаано :)
+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.

Ха. Це в Новинах в застосунку у когось треморрр :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 06 вер, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:11

Интересно, а чего только один день и только в это время + 0,50% ???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:12

  Игорь Алексеевич написав:Интересно, а чего только один день и только в это время + 0,50% ???

Бузинессс -- дело тонкое, сами ж знаете )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:29

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:Вона надається тільки у від-ні і тільки під вклади з виплатами у кінці строку разом з %% і тільки у визначений час

Пізно побачив..."Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 06.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 06 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:
+10,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 100 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні."



щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:42

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:48

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.

Десь з кінця серпня кожень день якійсь пиріжок підкладають від 0.5 до 1.25 і чекають, шо хтось за годинку залетить до них у відділення зі 100К у мошні :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:49

  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.

Десь з кінця серпня кожень день якійсь пиріжок підкладають від 0.5 до 1.25 і чекають, шо хтось за годинку залетить до них у відділення зі 100К у мошні :P

я иногда залетаю к ним со 100тыс, но не разу не попадал под раздачу. А может и к лучшему, а то потом если вдруг фонд, то можно встрять с этими надбавками :shock:
Игорь Алексеевич
 
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