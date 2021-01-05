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Юнекс Банк
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:10
оті +1.25% на 100К це +251грн на 3міс депо
але все треба обтяпати за годину і знайти 100К готівки
Тобто познімати готівку зі Спорта та Алки і на таксі шолі до них летіти?
Та навіть на своїй тачці це буде не менше 100 грн тільки на паливо для мене.
...за 150грн -- за пляшку Ердінгера пшеничного?!
...не бачу економічної доцільності
ПС. Ну ці умови публічні. Їх всі бачать і на сайті і в застосунку. Може щось є в самому Договорі під депо.
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:14
Amethyst написав:
Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 06 вер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:16
Игорь Алексеевич написав:
Я не знаю точно, сейчас есть у фонда понятия индив. условия? И если есть, то такая надбавка не подойдёт ли для фонда?
Та надбавка-то пусть и не пойдет, но чем хуже, условно говоря, 19,5% чем 19%, если в случае фонда в обеих случаях будет 19%?
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ingtrans
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:18
ingtrans написав:
Та надбавка-то пусть и не пойдет, но чем хуже, условно говоря, 19,5% чем 19%, если в случае фонда в обеих случаях будет 19%?
Раньше фонд инд. условия клиентов ставил кажется в 3 или 4 очередь, А с этой очереди можно получить потом 0000грн. Сейчас не знаю что и как у фонда считается под индив. и их потом выплаты.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:33
Игорь Алексеевич написав:
А с этой очереди можно получить потом 0000грн.
Та не, это не индивидуальные условия. В худшем случае не дадут не 0,5% сверху.
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ingtrans
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:37
ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
А с этой очереди можно получить потом 0000грн.
Та не, это не индивидуальные условия. В худшем случае не дадут не 0,5% сверху.
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет. Но, вообще то у банка предпосылок к фонду пока - нет, поэтому не будем людей пугать про ФГ.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:43
Игорь Алексеевич написав:
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.
Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
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ingtrans
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:51
ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.
Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
Фонд такая структура, если он примет решение, то оспаривать придётся в суде. Поэтому не люблю риски, ради мин. надбавки.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:03
Игорь Алексеевич написав: ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.
Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
Фонд такая структура, если он примет решение, то оспаривать придётся в суде. Поэтому не люблю риски, ради мин. надбавки.
Та не усложняйте
Не будет никакого суда. Предложение явно не индивидуальное, поэтому тут не будет варианта без покрытия фондом. В случае ликвидации дадут либо из расчета базовой ставки по соответствующему депозиту, либо базовой ставки + надбавки в зависимости от того, как эта надбавка будет документально оформлена.
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ingtrans
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:05
ingtrans написав:
Та не усложняйте Не будет никакого суда. Предложение явно не индивидуальное, поэтому тут не будет варианта без покрытия фондом.
Ок.
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Игорь Алексеевич
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