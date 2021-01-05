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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162>

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:Десь з кінця серпня кожень день якійсь пиріжок підкладають від 0.5 до 1.25 і чекають, шо хтось за годинку залетить до них у відділення зі 100К у мошні :P

я иногда залетаю к ним со 100тыс, но не разу не попадал под раздачу. А может и к лучшему, а то потом если вдруг фонд, то можно встрять с этими надбавками :shock:

оті +1.25% на 100К це +251грн на 3міс депо
але все треба обтяпати за годину і знайти 100К готівки :cry:
Тобто познімати готівку зі Спорта та Алки і на таксі шолі до них летіти?
Та навіть на своїй тачці це буде не менше 100 грн тільки на паливо для мене.
...за 150грн -- за пляшку Ердінгера пшеничного?! :mrgreen:
...не бачу економічної доцільності :mrgreen:

ПС. Ну ці умови публічні. Їх всі бачать і на сайті і в застосунку. Може щось є в самому Договорі під депо.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:14

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 06 вер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:16

Re: Юнекс Банк

  Игорь Алексеевич написав:Я не знаю точно, сейчас есть у фонда понятия индив. условия? И если есть, то такая надбавка не подойдёт ли для фонда?

Та надбавка-то пусть и не пойдет, но чем хуже, условно говоря, 19,5% чем 19%, если в случае фонда в обеих случаях будет 19%?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:18

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Та надбавка-то пусть и не пойдет, но чем хуже, условно говоря, 19,5% чем 19%, если в случае фонда в обеих случаях будет 19%?
Раньше фонд инд. условия клиентов ставил кажется в 3 или 4 очередь, А с этой очереди можно получить потом 0000грн. Сейчас не знаю что и как у фонда считается под индив. и их потом выплаты.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:33

Re: Юнекс Банк

  Игорь Алексеевич написав:А с этой очереди можно получить потом 0000грн.

Та не, это не индивидуальные условия. В худшем случае не дадут не 0,5% сверху.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:37

  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:А с этой очереди можно получить потом 0000грн.

Та не, это не индивидуальные условия. В худшем случае не дадут не 0,5% сверху.
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет. Но, вообще то у банка предпосылок к фонду пока - нет, поэтому не будем людей пугать про ФГ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:43

Re: Юнекс Банк

  Игорь Алексеевич написав:Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.

Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:51

  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.

Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
Фонд такая структура, если он примет решение, то оспаривать придётся в суде. Поэтому не люблю риски, ради мин. надбавки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:03

  Игорь Алексеевич написав:
  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.

Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
Фонд такая структура, если он примет решение, то оспаривать придётся в суде. Поэтому не люблю риски, ради мин. надбавки.

Та не усложняйте :) Не будет никакого суда. Предложение явно не индивидуальное, поэтому тут не будет варианта без покрытия фондом. В случае ликвидации дадут либо из расчета базовой ставки по соответствующему депозиту, либо базовой ставки + надбавки в зависимости от того, как эта надбавка будет документально оформлена.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:05

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Та не усложняйте Не будет никакого суда. Предложение явно не индивидуальное, поэтому тут не будет варианта без покрытия фондом.
Ок.
Игорь Алексеевич
 
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