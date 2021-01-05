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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.

ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:28

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Кому то нужен нал срочно на этой недели...Готовят кому дать взятку или отблагодарить...)))
Игорь Алексеевич
 
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