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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.
ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:28
Amethyst написав:
ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Кому то нужен нал срочно на этой недели...Готовят кому дать взятку или отблагодарить...)))
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