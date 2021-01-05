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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.

ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:28

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Кому то нужен нал срочно на этой недели...Готовят кому дать взятку или отблагодарить...)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:02

Re: Юнекс Банк

  Игорь Алексеевич написав:Кому то нужен нал срочно на этой недели

Так уже 3 недели, а не только на этой неделе.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:22

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.

Після мого дзвінка на гарячку виправили
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:37

  Golf_streem написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.

Після мого дзвінка на гарячку виправили

Дзвоніть ще ,нехай на завтра зафіксують десь 20,5 додаткових
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:20

  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.

Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.

У Форварда надбавка не була % до вкладу, називали бонус (чи щось подібне), тому і не підпадала під фонд.
На мій погляд, умови Юнекса є публічними та аж ніяк не індивідуальні, під фонд підпадають, але на сумі 100К ворушитись дійсно не варто.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:33

  Melanor1 написав:
  ingtrans написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.

Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.

У Форварда надбавка не була % до вкладу, називали бонус (чи щось подібне), тому і не підпадала під фонд.
На мій погляд, умови Юнекса є публічними та аж ніяк не індивідуальні, під фонд підпадають, але на сумі 100К ворушитись дійсно не варто.

Ось і я не бачу причин для того, щоб цей дипозит не підпадав під фонд.
Надбавка 0,5% і правда не заслуговує на те, щоб ворушитись, але бувала ж i 1,75% від 100к, а, крім того, якщо людина і так до них ходить з 100к, то чому б не попробувати зайти в правильний час.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:35

!!ALARMA!!


Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 07.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 07 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:

+1,25% річних для вкладів, сума яких перевищує 200 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:43

тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:57

  flysoulfly написав:тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!

А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
ingtrans
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