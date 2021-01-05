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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Тобто познімати готівку зі Спорта
Из Спорта снимаю СЕПОм на моно. Летит всегда максимум 15мин. А далее с карты Моно на карту Юнекса и онлайн открытие. Можно конечно и Сепом сразу на Юнекс. Но уже тропинку эту протоптал и так удобно Спорт-Моно и далее на др.банки.
ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:28
Amethyst написав:
ззззззз Казначейською надбавкою відкриття тільки ЗА ГОТІВКУ
Кому то нужен нал срочно на этой недели...Готовят кому дать взятку или отблагодарить...)))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:02
Игорь Алексеевич написав:
Кому то нужен нал срочно на этой недели
Так уже 3 недели, а не только на этой неделе.
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ingtrans
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:22
Игорь Алексеевич написав: greenozon написав:
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
Після мого дзвінка на гарячку виправили
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Golf_streem
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:37
Golf_streem написав: Игорь Алексеевич написав: greenozon написав:
щось це дуже попахує... покійний ф-д любив таке робити
да не 10,5, а 0,50 на сайте висит.
Після мого дзвінка на гарячку виправили
Дзвоніть ще ,нехай на завтра зафіксують десь 20,5 додаткових
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sens
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:20
ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.
Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
У Форварда надбавка не була % до вкладу, називали бонус (чи щось подібне), тому і не підпадала під фонд.
На мій погляд, умови Юнекса є публічними та аж ніяк не індивідуальні, під фонд підпадають, але на сумі 100К ворушитись дійсно не варто.
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Melanor1
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:33
Melanor1 написав: ingtrans написав: Игорь Алексеевич написав:
Нет фонд так считать не будет. Он или отдаёт с этими 0,5% или считает индив. условия. Др. вариантов он не примет.
Это почему не будет? Вот у Форварда был основной договор на определенный процент и был отдельный договор на надбавку. Вот тот общий договор подпадал под фонд, а та набавка по идее нет.
У Форварда надбавка не була % до вкладу, називали бонус (чи щось подібне), тому і не підпадала під фонд.
На мій погляд, умови Юнекса є публічними та аж ніяк не індивідуальні, під фонд підпадають, але на сумі 100К ворушитись дійсно не варто.
Ось і я не бачу причин для того, щоб цей дипозит не підпадав під фонд.
Надбавка 0,5% і правда не заслуговує на те, щоб ворушитись, але бувала ж i 1,75% від 100к, а, крім того, якщо людина і так до них ходить з 100к, то чому б не попробувати зайти в правильний час.
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ingtrans
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:35
!!ALARMA!!
Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 07.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 07 вересня 2023р. в період з 10:00 до 11:00:
+1,25% річних для вкладів, сума яких перевищує 200 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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greenozon
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:43
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:57
flysoulfly написав:
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
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ingtrans
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