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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:12
ingtrans написав: flysoulfly написав:
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15
sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
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ingtrans
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15
ingtrans написав: flysoulfly написав:
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
бесплатно - да, никак.
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16
ingtrans написав:
на крайний случай с минимальной комиссией.
вот это спроси на ветке Рады
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:17
ingtrans написав: sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
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sens
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:21
sens написав: ingtrans написав: sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
Скоріше хотілося б xx.xx грн, ххх.хх грн. 1% чи там 1,5% за переказ зовсім не цікаво.
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ingtrans
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