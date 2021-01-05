RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:12

  ingtrans написав:
  flysoulfly написав:тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!

А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?

Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14202
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15

Re: Юнекс Банк

  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15

  ingtrans написав:
  flysoulfly написав:тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!

А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
бесплатно - да, никак.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2720
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16

  ingtrans написав: на крайний случай с минимальной комиссией.
вот это спроси на ветке Рады
flysoulfly
 
Повідомлень: 2720
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:17

  ingtrans написав:
  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.

СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14202
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:21

  sens написав:
  ingtrans написав:
  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.

СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?

Скоріше хотілося б xx.xx грн, ххх.хх грн. 1% чи там 1,5% за переказ зовсім не цікаво.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1, 2, 3, 4, 5
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
45 16607
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 17:05
Snower
Банк Власний Рахунок 1 ... 128, 129, 130
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1292 902102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 вер, 2023 20:40
mihail11
А-Банк 1 ... 133, 134, 135
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1345 865020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 23:05
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.