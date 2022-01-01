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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:12
ingtrans написав: flysoulfly написав:
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15
sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15
ingtrans написав: flysoulfly написав:
тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:20,50%
(если через додаток) на 94 дня от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно
так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!
А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
бесплатно - да, никак.
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16
ingtrans написав:
на крайний случай с минимальной комиссией.
вот это спроси на ветке Рады
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:17
ingtrans написав: sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
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sens
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:21
sens написав: ingtrans написав: sens написав:
Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
Скоріше хотілося б xx.xx грн, ххх.хх грн. 1% чи там 1,5% за переказ зовсім не цікаво.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:34
AlexTk написав: l_e_x написав:
Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?
1. В додатку - ніяк. Треба узнавати на ГЛ.
2. Останній день місяця (грейс 62 дня)
Бляха, рівно ТРИДЦЯТЬ хвилин переписки в чаті, щоб дізнатися суму погашення. При цьому декілька разів назівають суму обов'язкового платежу, а не для збереження пільгового періоду.
Щодо строків, то було три варіанта - 25-те число, останній день місяця і останній робочий
день місяця. Для себе зробив висновок, що 25-те число це "рекомендоване" банком, а реально треба погасити до останнього робочого дня місяця, наступного за тим, коли були трати
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:39
l_e_x написав:
,
Бляха, рівно ТРИДЦЯТЬ хвилин переписки в чаті, щоб дізнатися суму погашення. При цьому декілька разів назівають суму обов'язкового платежу, а не для збереження пільгового періоду.
Щодо строків, то було три варіанта - 25-те число, останній день місяця і останній робочий
день місяця. Для себе зробив висновок, що 25-те число це "рекомендоване" банком, а реально треба погасити до останнього робочого дня місяця, наступного за тим, коли були трати
мені здається що по старих тарифних планах в тарифах на сайті написано до 25-го
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:58
сьогодні банк наївся! і вперше казачейських надбавок не пропонує
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:19
UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
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