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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:12

  ingtrans написав:
  flysoulfly написав:тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!

А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?

Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15

Re: Юнекс Банк

  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:15

  ingtrans написав:
  flysoulfly написав:тем временем в Радабанке стандартные условия без умничаний:
20,50% (если через додаток) на 94 дня
от 1000 грн
с 9:00 до 16:45
ежедневно

:) так что Юнекс, не жмись! дай лучше условия!

А как из Радабанк выйти безналом по--нормальному?
бесплатно - да, никак.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16

  ingtrans написав: на крайний случай с минимальной комиссией.
вот это спроси на ветке Рады
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:17

  ingtrans написав:
  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.

СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:21

  sens написав:
  ingtrans написав:
  sens написав:Отримати готівку,в межах ліміту, безкоштовно.

А по-нормальному? Ну то есть безналом без комиссии ну или на крайний случай с минимальной комиссией.

СЕП працює,буде комісія. Мінімальна це скільки - ххх.хх грн ?

Скоріше хотілося б xx.xx грн, ххх.хх грн. 1% чи там 1,5% за переказ зовсім не цікаво.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:34

  AlexTk написав:
  l_e_x написав:Вітаю. Підкажіть як подивитися суму, яку потрібно сплатити, щоб залишатися в грейсі? І в який строк оплачувати, до 24го числа?

1. В додатку - ніяк. Треба узнавати на ГЛ.
2. Останній день місяця (грейс 62 дня)

Бляха, рівно ТРИДЦЯТЬ хвилин переписки в чаті, щоб дізнатися суму погашення. При цьому декілька разів назівають суму обов'язкового платежу, а не для збереження пільгового періоду.
Щодо строків, то було три варіанта - 25-те число, останній день місяця і останній робочий день місяця. Для себе зробив висновок, що 25-те число це "рекомендоване" банком, а реально треба погасити до останнього робочого дня місяця, наступного за тим, коли були трати
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:39

  l_e_x написав:,
Бляха, рівно ТРИДЦЯТЬ хвилин переписки в чаті, щоб дізнатися суму погашення. При цьому декілька разів назівають суму обов'язкового платежу, а не для збереження пільгового періоду.
Щодо строків, то було три варіанта - 25-те число, останній день місяця і останній робочий день місяця. Для себе зробив висновок, що 25-те число це "рекомендоване" банком, а реально треба погасити до останнього робочого дня місяця, наступного за тим, коли були трати

мені здається що по старих тарифних планах в тарифах на сайті написано до 25-го
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сьогодні банк наївся! і вперше казачейських надбавок не пропонує
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:19

UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
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