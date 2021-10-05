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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:09
novichok написав:
UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 23:48
l_e_x написав: novichok написав:
UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
Уточніть на гарячці (або у відділенні): мені пам"ятається, що знімати з віртуальної потрібно через заяву і якийсь запит, який повинні узгодити. З пластиком просто в касу.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
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greenozon
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:57
greenozon написав:
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
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