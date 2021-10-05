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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:09

  novichok написав:UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?

Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
l_e_x
 
Повідомлень: 70
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 23:48

  l_e_x написав:
  novichok написав:UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?

Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?

Уточніть на гарячці (або у відділенні): мені пам"ятається, що знімати з віртуальної потрібно через заяву і якийсь запит, який повинні узгодити. З пластиком просто в касу.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52

хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
greenozon
 
Повідомлень: 15485
З нами з: 01.06.14
Подякував: 349 раз.
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1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:57

  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
посетитель
 
Повідомлень: 695
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Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:07

  посетитель написав:
  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?

зникнення Казначейської надбавки)
J
 
Повідомлень: 5981
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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