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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Юнекс Банк 4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:09

  novichok написав:UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?

Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
l_e_x
 
Повідомлень: 70
З нами з: 04.07.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 23:48

  l_e_x написав:
  novichok написав:UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?

Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?

Уточніть на гарячці (або у відділенні): мені пам"ятається, що знімати з віртуальної потрібно через заяву і якийсь запит, який повинні узгодити. З пластиком просто в касу.
Golf_streem
 
Повідомлень: 327
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52

хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
greenozon
 
Повідомлень: 15489
З нами з: 01.06.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:57

  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
посетитель
 
Повідомлень: 698
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:07

  посетитель написав:
  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?

зникнення Казначейської надбавки)
J
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 22:47

  J написав:
  посетитель написав:
  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?

зникнення Казначейської надбавки)

Ну хз, лично для меня те пол процента да ещё и при условии больше ста тысяч особой роли не играли.А, там же ещё и час на принести.Так что ну из нафиг
посетитель
 
Повідомлень: 698
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:57

Оформився в цей банк. Будемо топтати стежку. Все, наче, норм, жодних додаткових послуг не напарювали, але в Києві на Жилянській немає пластику, довелось обмежитись віртуалкою.
Solar_simfi
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Повідомлень: 2328
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:59

Re: Юнекс Банк

Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?
Howl
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Повідомлень: 5555
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:32

  Howl написав:Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?

та бігає
Amethyst
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Повідомлень: 4520
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 21:30

  Howl написав:Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?

По крайней мере с 6 сентября не наблюдаю такой проблемы. Изначально были 2 карты с зависшей копейкой, но после очередного пополнения одной из карт удалось перевести на депозит всё с учетом той копейки. И потому уже на этой неделе просто закинул на депозит зависшую копейку с другой карты. Сейчас на обеих картах по нулям как ни посмотри.
ingtrans
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