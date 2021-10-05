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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:09
novichok написав:
UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 23:48
l_e_x написав: novichok написав:
UnexSmart доларову оформлюємо тількі у відділенні пластик, чи можна виртуалку?
Сьогодні оформив віртуалку і купив на неї долари на 50 тис.
До речі, хто в курсі, замовляти валюту потрібно чи можна в будь-який час прийти і зняти?
Уточніть на гарячці (або у відділенні): мені пам"ятається, що знімати з віртуальної потрібно через заяву і якийсь запит, який повинні узгодити. З пластиком просто в касу.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
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greenozon
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:57
greenozon написав:
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 19:07
посетитель написав: greenozon написав:
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
зникнення Казначейської надбавки)
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J
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Додано: Пон 11 вер, 2023 22:47
J написав: посетитель написав: greenozon написав:
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
зникнення Казначейської надбавки)
Ну хз, лично для меня те пол процента да ещё и при условии больше ста тысяч особой роли не играли.А, там же ещё и час на принести.Так что ну из нафиг
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Додано: Вів 12 вер, 2023 15:57
Оформився в цей банк. Будемо топтати стежку. Все, наче, норм, жодних додаткових послуг не напарювали, але в Києві на Жилянській немає пластику, довелось обмежитись віртуалкою.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 19:59
Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?
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Howl
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Додано: Вів 12 вер, 2023 20:32
Howl написав:
Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?
та бігає
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Додано: Вів 12 вер, 2023 21:30
Howl написав:
Вроде как, в последнее время я не вижу проблем с копейкой. Кто-то ещё подтвердит решение данной проблемы?
По крайней мере с 6 сентября не наблюдаю такой проблемы. Изначально были 2 карты с зависшей копейкой, но после очередного пополнения одной из карт удалось перевести на депозит всё с учетом той копейки. И потому уже на этой неделе просто закинул на депозит зависшую копейку с другой карты. Сейчас на обеих картах по нулям как ни посмотри.
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ingtrans
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klug
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