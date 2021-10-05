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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 17:22
J написав: посетитель написав: greenozon написав:
хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
зникнення Казначейської надбавки)
ворог міняє тактику і хоче запутати слідопитів форуму найкращих фінансів України!
----
Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 13.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 13 вересня 2023р. в період з 16:00 до 17:00:
+0,25% річних для вкладів, сума яких перевищує 500 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:05
То походу персонально под кого-то делают.
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посетитель
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:27
посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
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greenozon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:34
greenozon написав: посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
Відмовтеся добровільно
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sens
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:32
за карту мёд всё ещё дают 0,5% + к депо? Кто активно пользуется?
Только оплата частями? Как обычную кредитку нельзя использовать?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:10
greenozon написав: посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже підозрітельно
..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
Згоден, якось мутно.
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nord
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