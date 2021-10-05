Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 17:22
J написав: посетитель написав: greenozon написав:
хмм
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АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?
зникнення Казначейської надбавки)
ворог міняє тактику і хоче запутати слідопитів форуму найкращих фінансів України!
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 13.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 13 вересня 2023р.
в період з 16:00 до 17:00:
+0,25% річних для вкладів, сума яких перевищує 500 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
greenozon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:05
То походу персонально под кого-то делают.
посетитель
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:27
посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
greenozon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:34
greenozon написав: посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
Відмовтеся добровільно
sens
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:32
за карту мёд всё ещё дают 0,5% + к депо? Кто активно пользуется?
Только оплата частями? Как обычную кредитку нельзя использовать?
emeta
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:10
greenozon написав: посетитель написав:
То походу персонально под кого-то делают.
це все дуже
підозрітельно
..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%
що за шахєр махєр
Згоден, якось мутно.
nord
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:17
З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
ramzes4
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:25
тут пополнение "столба" ограничено?
flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:55
flysoulfly написав:
тут пополнение "столба" ограничено?
Так цікаво хіба що на 3'місяці
sens
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:00
Можно получить дополнительно 0,5% - 1%. Иногда им нужны монеты и они на сайте выставляют время оформления с дополн. процентами
Игорь Алексеевич
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