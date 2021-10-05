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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:22

  J написав:
  посетитель написав:
  greenozon написав:хмм
--
АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора
что смущает?

зникнення Казначейської надбавки)



ворог міняє тактику і хоче запутати слідопитів форуму найкращих фінансів України!
----

Шановні клієнти!

Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 13.09.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 13 вересня 2023р. в період з 16:00 до 17:00:


+0,25% річних для вкладів, сума яких перевищує 500 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:05

Re: Юнекс Банк

То походу персонально под кого-то делают.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:27

  посетитель написав:То походу персонально под кого-то делают.


це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%

що за шахєр махєр
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:34

  greenozon написав:
  посетитель написав:То походу персонально под кого-то делают.


це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%

що за шахєр махєр

Відмовтеся добровільно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:32

за карту мёд всё ещё дают 0,5% + к депо? Кто активно пользуется?
Только оплата частями? Как обычную кредитку нельзя использовать?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:10

  greenozon написав:
  посетитель написав:То походу персонально под кого-то делают.


це все дуже підозрітельно..
різні суми різний час вікна можливості, різні %%%

що за шахєр махєр

Згоден, якось мутно.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:17

Re: Юнекс Банк

З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:25

  ramzes4 написав:З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
тут пополнение "столба" ограничено?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:55

  flysoulfly написав:
  ramzes4 написав:З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
тут пополнение "столба" ограничено?

Так цікаво хіба що на 3'місяці
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:00

  ramzes4 написав:З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
Можно получить дополнительно 0,5% - 1%. Иногда им нужны монеты и они на сайте выставляют время оформления с дополн. процентами
Игорь Алексеевич
 
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