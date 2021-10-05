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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:02

[quote="5621997:Игорь Алексеевич"][quote="5621951:ramzes4"]З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum[/quote] Можно получить дополнительно 0,5% - 1%. Иногда им нужны монеты и они на сайте выставляют время оформления с дополн. процентами[/quote]
Хіба що домовитися з відділенням і вони відкриють вклад, гроші довести в той же день
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:09

Re: Юнекс Банк

  sens написав:Хіба що домовитися з відділенням і вони відкриють вклад, гроші довести в той же день
перекидываем им на карту и открываем. СЕП тоже летит к ним быстро.
Игорь Алексеевич
 
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