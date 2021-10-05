Хіба що домовитися з відділенням і вони відкриють вклад, гроші довести в той же день
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:02
[quote="5621997:Игорь Алексеевич"][quote="5621951:ramzes4"]З 16.09. зменшується дохідність гривневої лінійки депозитів Unex Максимум на 1%.
Хіба що домовитися з відділенням і вони відкриють вклад, гроші довести в той же день
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:09
Re: Юнекс Банк
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:38
які шустрі банки як блискавично реагують! на жаль не на нашу користь
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Оновлюємо умови за депозитом Unex Максимум
Через зміну облікової ставки НБУ ми змушені переглянути відсоткові ставки за депозитами в гривні
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