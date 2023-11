Додано: Чет 16 лис, 2023 11:56

Шановні клієнти!Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 16.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 16 листопада 2023р. в період з 10:00 по 11:00+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.