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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:34

  Amethyst написав:
  посетитель написав:А чому овдп не розглядаєте?

Так вони Пондом не гарантуються
так державою ж гарантуються :)[/quote]
Дуже люблю державу і вона, мабуть мене теж, бо може в будь-який час перенести повернення моїх коштів, але з приписом, що о-бов'-яз-кооово поверне :P[/quote]
Ощадбанк СРСР всім простив борг,тут війна. Облігації ок, тільки звр тане швидше за виплати по облігації
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:36

Re: Юнекс Банк

  sens написав:тільки звр тане швидше за виплати по облігації


ЗВР (ЗолотоВалютніРезерви) Держави зараз на таких рівнях, які вам не снились десятки років :)
ну так, просіли трішки за останні 3 місяці, бувало в 100 разів гірше!

так що, москалів бити будете (через військові бумаги) чи далі по дитячому в депошки-депушки граєтесь в пісочниці???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:18

шустрчки, вже відіграли ігру на сьогодні
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 15.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 15 листопада 2023р. в період з 10:00 по 11:00
+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 11:56

the show must go on! :)
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Шановні клієнти!

Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 16.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 16 листопада 2023р. в період з 10:00 по 11:00

+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 18:53

Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:12

  Visky написав:Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було

Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:31

  deneg net написав:
  Visky написав:Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було

Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни


список МСС виключень дійсно великий тут
ви звірялись?

КБ нараховують тільки якщо ви його власноруч підключили!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:41

Шановні клієнти!


Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 20.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 20 листопада 2023р. в період з 09:00 по 12:00



+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:00

  deneg net написав:
  Visky написав:Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було

Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни

Золоті часи коли нараховували на все давно минули ) Зараз ВСЕ містить півсотні виключень.
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