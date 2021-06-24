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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лис, 2023 23:34
Amethyst написав: посетитель написав:
А чому овдп не розглядаєте?
Так вони Пондом не гарантуються
так державою ж гарантуються
[/quote]
Дуже люблю державу і вона, мабуть мене теж, бо може в будь-який час перенести повернення моїх коштів, але з приписом, що о-бов'-яз-кооово поверне
[/quote]
Ощадбанк СРСР всім простив борг,тут війна. Облігації ок, тільки звр тане швидше за виплати по облігації
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sens
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Додано: Вів 14 лис, 2023 23:36
sens написав:
тільки звр тане швидше за виплати по облігації
ЗВР (ЗолотоВалютніРезерви) Держави зараз на таких рівнях, які вам не снились десятки років
ну так, просіли трішки за останні 3 місяці, бувало в 100 разів гірше!
так що, москалів бити будете (через військові бумаги) чи далі по дитячому в депошки-депушки граєтесь в пісочниці???
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greenozon
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Додано: Сер 15 лис, 2023 13:18
шустрчки, вже відіграли ігру на сьогодні
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 15.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 15 листопада 2023р. в період з 10:00 по 11:00
+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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Додано: Чет 16 лис, 2023 11:56
the show must go on!
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 16.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 16 листопада 2023р. в період з 10:00 по 11:00
+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 18:53
Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
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Visky
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Додано: Нед 19 лис, 2023 13:12
Visky написав:
Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни
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deneg net
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:31
deneg net написав: Visky написав:
Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни
список МСС виключень дійсно великий тут
ви звірялись?
КБ нараховують тільки якщо ви його власноруч підключили!
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:41
Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 20.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 20 листопада 2023р. в період з 09:00 по 12:00
+0,50% річних для вкладів, сума яких перевищує 400 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:00
deneg net написав: Visky написав:
Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни
Золоті часи коли нараховували на все давно минули ) Зараз ВСЕ містить півсотні виключень.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:09
Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
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