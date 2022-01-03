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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:12

  Alexkievukraine написав:Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...

Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:47

21 грудня 2023 року наберуть чинності оновлені тарифи за окремими операціями по картках Uneх Bank.
Зокрема із зазначеної дати до операцій із зняття готівки за допомогою POS-терміналів у касах торгівельних мереж (магазинів, супермаркетів, АЗС тощо) в Україні та за її межами застосовуватимуться тарифи, аналогічні таким за операціями із зняття готівки в банкоматах інших банків України та за кордоном відповідного тарифного плану.
greenozon
 
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