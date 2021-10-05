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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:12
Alexkievukraine написав:
Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:47
21 грудня 2023 року наберуть чинності оновлені тарифи за окремими операціями по картках Uneх Bank.
Зокрема із зазначеної дати до операцій із зняття готівки за допомогою POS-терміналів у касах торгівельних мереж (магазинів, супермаркетів, АЗС тощо) в Україні та за її межами застосовуватимуться тарифи, аналогічні таким за операціями із зняття готівки в банкоматах інших банків України та за кордоном відповідного тарифного плану.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:40
Amethyst написав: Alexkievukraine написав:
Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:51
KVV написав: Amethyst написав: Alexkievukraine написав:
Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
також Пром.юа
ну эти - Пром и ОЛХ не скрываются, а есть же куча ебанатов навроде Розетки и F.ua (может розетка уже не), где в способах оплаты есть оплата картой, а есть оплата Визой или как-то так - и одно из этих меню - таки да, *уярит p2p переводом - вот это бесит больше всего, а то что это p2p не пишут тут же где карту вводить, а только галка с "согласен на условия" и уже в них, и то *уй поймешь
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Додано: Сер 22 лис, 2023 07:51
greenozon написав: deneg net написав: Visky написав:
Чи були у когось проблеми з кеш-беком в цій банці? Мені припинили нараховувати і пропали нарахування минулого місяця, а виплат не було
Обіцяли 1% на все. По факту не нарахували нічого. Кажуть, що мсс не такі. А навіщо писати, що на все? Брехуни
список МСС виключень дійсно великий тут
ви звірялись?
КБ нараховують тільки якщо ви його власноруч підключили!
Кешбек одразу після генерації карти підкючив, МСС підходять, вже нарахований кешбек в жовтні не виплатили і він зник, в цьому місяці не нараховують по вірним МСС, подав скаргу, відповідь не дали.
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