Додано: Вів 21 лис, 2023 18:51

KVV написав: Amethyst написав: Alexkievukraine написав: Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть... Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...

Давно все знают про это

Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара Давно все знают про этоЕще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара

також Пром.юа також Пром.юа

ну эти - Пром и ОЛХ не скрываются, а есть же куча ебанатов навроде Розетки и F.ua (может розетка уже не), где в способах оплаты есть оплата картой, а есть оплата Визой или как-то так - и одно из этих меню - таки да, *уярит p2p переводом - вот это бесит больше всего, а то что это p2p не пишут тут же где карту вводить, а только галка с "согласен на условия" и уже в них, и то *уй поймешь