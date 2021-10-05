Alexkievukraine написав:Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
21 грудня 2023 року наберуть чинності оновлені тарифи за окремими операціями по картках Uneх Bank. Зокрема із зазначеної дати до операцій із зняття готівки за допомогою POS-терміналів у касах торгівельних мереж (магазинів, супермаркетів, АЗС тощо) в Україні та за її межами застосовуватимуться тарифи, аналогічні таким за операціями із зняття готівки в банкоматах інших банків України та за кордоном відповідного тарифного плану.
Alexkievukraine написав:Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
Alexkievukraine написав:Єто жесть с покупки на ОЛХ банк взял комиссии 2% , типа как за карточный перевод ... Нежданчик мелочь но жесть...
Давно все знают про это Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
також Пром.юа
ну эти - Пром и ОЛХ не скрываются, а есть же куча ебанатов навроде Розетки и F.ua (может розетка уже не), где в способах оплаты есть оплата картой, а есть оплата Визой или как-то так - и одно из этих меню - таки да, *уярит p2p переводом - вот это бесит больше всего, а то что это p2p не пишут тут же где карту вводить, а только галка с "согласен на условия" и уже в них, и то *уй поймешь
Visky написав:Кешбек одразу після генерації карти підкючив, МСС підходять, вже нарахований кешбек в жовтні не виплатили і він зник, в цьому місяці не нараховують по вірним МСС, подав скаргу, відповідь не дали.
Там не только шапка. 22го числа сообщать что 20го была ставка такая то))) Кстати интересное поле для деятельности вырисовывается.Попроводить депозиты, а потом в конце месяца написать что в такие то дни действовала такая то ставка )))