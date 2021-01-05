Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:12
Давно все знают про это
Еще могу подсказать, шо и НоваяПошта проводит наложенный перевод как перевод (для физиков и ФОПов)... а вот для др. юрлиц (с договором на обслуживание) -- это может быть таки и оплатой товара
Додано: Вів 21 лис, 2023 14:47
21 грудня 2023 року наберуть чинності оновлені тарифи за окремими операціями по картках Uneх Bank.
Зокрема із зазначеної дати до операцій із зняття готівки за допомогою POS-терміналів у касах торгівельних мереж (магазинів, супермаркетів, АЗС тощо) в Україні та за її межами застосовуватимуться тарифи, аналогічні таким за операціями із зняття готівки в банкоматах інших банків України та за кордоном відповідного тарифного плану.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:40
також Пром.юа
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:51
ну эти - Пром и ОЛХ не скрываются, а есть же куча ебанатов навроде Розетки и F.ua (может розетка уже не), где в способах оплаты есть оплата картой, а есть оплата Визой или как-то так - и одно из этих меню - таки да, *уярит p2p переводом - вот это бесит больше всего, а то что это p2p не пишут тут же где карту вводить, а только галка с "согласен на условия" и уже в них, и то *уй поймешь
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:51
Кешбек одразу після генерації карти підкючив, МСС підходять, вже нарахований кешбек в жовтні не виплатили і він зник, в цьому місяці не нараховують по вірним МСС, подав скаргу, відповідь не дали.
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:21
казіно гра триває!
зауважте що шапка новини вводить в оману
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:27
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:33
Там не только шапка. 22го числа, сообщать распоряжением от 22го, что 20го была ставка такая то)))
Кстати интересное поле для деятельности вырисовывается.Попроводить депозиты, а потом в конце месяца написать что в такие то дни действовала такая то ставка )))
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:58
Re: Юнекс Банк
Як в банку реально отримати валюту? В відділенні на Оболоні сказали, що валюти немає, коли буде не відомо, замовлення не роблять, треба їм телефонувати і питати, якщо валюта є, то треба бігти на відділення, бо на касу жива черга, і забронювати суму не можна.
Підтримка взагалі каже про необхідність оформлення пластикової картки та МОЖЛИВІСТЬ оформлення страхування на 100 грн... А як насправді?
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