|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 10:53
l_e_x написав:
Як в банку реально отримати валюту? В відділенні на Оболоні сказали, що валюти немає, коли буде не відомо, замовлення не роблять, треба їм телефонувати і питати, якщо валюта є, то треба бігти на відділення, бо на касу жива черга, і забронювати суму не можна.
Підтримка взагалі каже про необхідність оформлення пластикової картки та МОЖЛИВІСТЬ оформлення страхування на 100 грн... А як насправді?
Здесь, в Африке, белый – это источник всяческого блага. Например, как, по-твоему, выглядит белый, который выходит из машины и несет свой чемодан сам?
– Ну, не знаю, засомневался Андрей, – скромным? Или сильным?
– Прежде всего, жадным. Омерзительно жадным. Ему жалко подозвать мальчика и дать ему пятьдесят франков за услугу, жалко дать ему заработать и прокормиться. Купишь на рынке арбуз – дай мальчику отнести. Это стоит дешево, и он не убежит.
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6336
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:19
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15804
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 1538 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:31
greenozon написав:
традиційно
Просто цікаво, а чому Ви щодня надсилаєте ці новини з сайту Юнекса? У мене давно склалося враження, що ці акції тут нікого не приваблюють.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3870
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:45
ingtrans написав: greenozon написав:
традиційно
Просто цікаво, а чому Ви щодня надсилаєте ці новини з сайту Юнекса? У мене давно склалося враження, що ці акції тут нікого не приваблюють.
звісно що не приваблюють, стараюсь зрозуміти логіку банку
-навіщо це
-яка кореляція між днем вікном часу і умовами
-інше
чому так часто (майже щодня)
жоден інший банк такого не робить, значить тут якась таємниця
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15804
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 1538 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:55
greenozon написав:
звісно що не приваблюють, стараюсь зрозуміти логіку банку
-навіщо це
-яка кореляція між днем вікном часу і умовами
-інше
чому так часто (майже щодня)
жоден інший банк такого не робить, значить тут якась таємниця
Имхо это делают под конкретного клиента с конкретной суммой, сидящего в конкретном отделении.
Но чтоб не вывалиться в индивидуальные условия - постят на сайте.
И, скорей всего, время операции подгоняют так, чтобы случайно не зацепить всех остальных клиентов
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2285 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1605
|912509
|
|
|79
|25330
|
Сер 22 лис, 2023 23:27
2XL
|
|23
|5318
|
Сер 22 лис, 2023 22:34
cohan
|