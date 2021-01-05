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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:53

  l_e_x написав:Як в банку реально отримати валюту? В відділенні на Оболоні сказали, що валюти немає, коли буде не відомо, замовлення не роблять, треба їм телефонувати і питати, якщо валюта є, то треба бігти на відділення, бо на касу жива черга, і забронювати суму не можна.
Підтримка взагалі каже про необхідність оформлення пластикової картки та МОЖЛИВІСТЬ оформлення страхування на 100 грн... А як насправді?


Здесь, в Африке, белый – это источник всяческого блага. Например, как, по-твоему, выглядит белый, который выходит из машины и несет свой чемодан сам?

– Ну, не знаю, засомневался Андрей, – скромным? Или сильным?

– Прежде всего, жадным. Омерзительно жадным. Ему жалко подозвать мальчика и дать ему пятьдесят франков за услугу, жалко дать ему заработать и прокормиться. Купишь на рынке арбуз – дай мальчику отнести. Это стоит дешево, и он не убежит.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:19

традиційно https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -listopada

вчорашній ляп із 20 листопада - замінили :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:31

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:традиційно

Просто цікаво, а чому Ви щодня надсилаєте ці новини з сайту Юнекса? У мене давно склалося враження, що ці акції тут нікого не приваблюють.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:45

  ingtrans написав:
  greenozon написав:традиційно

Просто цікаво, а чому Ви щодня надсилаєте ці новини з сайту Юнекса? У мене давно склалося враження, що ці акції тут нікого не приваблюють.


звісно що не приваблюють, стараюсь зрозуміти логіку банку
-навіщо це
-яка кореляція між днем вікном часу і умовами
-інше

чому так часто (майже щодня)

жоден інший банк такого не робить, значить тут якась таємниця
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:55

  greenozon написав:звісно що не приваблюють, стараюсь зрозуміти логіку банку
-навіщо це
-яка кореляція між днем вікном часу і умовами
-інше

чому так часто (майже щодня)

жоден інший банк такого не робить, значить тут якась таємниця

Имхо это делают под конкретного клиента с конкретной суммой, сидящего в конкретном отделении.
Но чтоб не вывалиться в индивидуальные условия - постят на сайте.
И, скорей всего, время операции подгоняют так, чтобы случайно не зацепить всех остальных клиентов :D
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:22

ramzes4 "нечестно! ты знал!" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:08

  flysoulfly написав:ramzes4 "нечестно! ты знал!" ©

Мені цікаво якщо сума більше 250000 грн але менше 400000 що окрім картки мед 🍯 надасть клієнту отримати додатково від 0,25% ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:09

  ramzes4 написав:
  greenozon написав:звісно що не приваблюють, стараюсь зрозуміти логіку банку
-навіщо це
-яка кореляція між днем вікном часу і умовами
-інше

чому так часто (майже щодня)

жоден інший банк такого не робить, значить тут якась таємниця

Имхо это делают под конкретного клиента с конкретной суммой, сидящего в конкретном отделении.
Но чтоб не вывалиться в индивидуальные условия - постят на сайте.
И, скорей всего, время операции подгоняют так, чтобы случайно не зацепить всех остальных клиентов :D

й так через день :?: ) скоріш зранку рахують наступні нормативи,як не клюнуть-йдуть позичати на міжбанку
Мизантрóп
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