RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:35

  Visky написав:Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу

Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтава-Банк 1, 2, 3, 4
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
37 11332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 07:40
sens
Львів Банк 1 ... 12, 13, 14
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
132 50879
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 21:32
Zochan
Кредитвест Банк 1 ... 7, 8, 9
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
80 25564
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 19:47
vitaliiangel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.