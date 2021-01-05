|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:35
Visky написав:
Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу
Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14913
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 лис, 2023 00:36
sens До чого це? У мене банка заникала кеш-бек за 2 міс, та не поспішає навіть пояснити чому.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1272
|896006
|
|
|81
|25795
|
П'ят 24 лис, 2023 18:50
cohan
|
|942
|527857
|
|