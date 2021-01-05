RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:35

  Visky написав:Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу

Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14924
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:36

sens До чого це? У мене банка заникала кеш-бек за 2 міс, та не поспішає навіть пояснити чому.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 27.04.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:50

а сеп на вихід- ні?
в понеділок відправлять?
v57
 
Повідомлень: 3151
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:54

Re: Юнекс Банк

Так
посетитель
 
Повідомлень: 817
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтава-Банк 1, 2, 3, 4, 5
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
43 11919
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 12:52
2XL
Кредитвест Банк 1 ... 7, 8, 9
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
83 26176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лис, 2023 22:39
cohan
А-Банк 1 ... 159, 160, 161
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1608 914133
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лис, 2023 22:10
2XL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2961)
26.11.2023 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.