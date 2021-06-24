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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:35

  Visky написав:Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу

Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:36

sens До чого це? У мене банка заникала кеш-бек за 2 міс, та не поспішає навіть пояснити чому.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:50

а сеп на вихід- ні?
в понеділок відправлять?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:54

Re: Юнекс Банк

Так
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:00

Re: Юнекс Банк

задача: 235к под 16,5% на 93дня :roll: (по факту 91 за 92 с 24.11.23 по 24.02.24) как получить 9757,46?)) Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:06

  Мизантрóп написав:задача: 235к под 16,5% на 93дня :roll: (по факту 91 за 92 с 24.11.23 по 24.02.24) как получить 9757,46?)) Зображення

Хвалитесь? Так краще докласти ще двадцять і отримати максимум
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:14

sens меня коллега попросил проверить арифметику,я ему не должен добавлять) забавная какая-то математика :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:18

  Мизантрóп написав:sens меня коллега попросил проверить арифметику,я ему не должен добавлять) забавная какая-то математика :roll:

Можете оскаржити і отримати більше чи до чого ? Я так розумію цей вклад авансом відсотки
sens
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