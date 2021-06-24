Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:35
Visky написав:
Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу
Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
sens
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Додано: Суб 25 лис, 2023 00:36
sens До чого це? У мене банка заникала кеш-бек за 2 міс, та не поспішає навіть пояснити чому.
Visky
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:50
а сеп на вихід- ні?
в понеділок відправлять?
v57
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:54
Так
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:00
задача: 235к под 16,5% на 93дня
(по факту 91 за 92 с 24.11.23 по 24.02.24) как получить 9757,46?))
Мизантрóп
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:06
Мизантрóп написав:
задача: 235к под 16,5% на 93дня
(по факту 91 за 92 с 24.11.23 по 24.02.24) как получить 9757,46?))
Хвалитесь? Так краще докласти ще двадцять і отримати максимум
sens
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:14
sens
меня коллега попросил проверить арифметику,я ему не должен добавлять) забавная какая-то математика
Мизантрóп
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:18
Мизантрóп написав: sens
меня коллега попросил проверить арифметику,я ему не должен добавлять) забавная какая-то математика
Можете оскаржити і отримати більше чи до чого ? Я так розумію цей вклад авансом відсотки
sens
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