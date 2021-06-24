Visky написав:Бачив я мутні банки, але там мутки розкривалися швидко, але Юнекс це щось особливе, швидко не роблять, до 30 днів вирішили поки помаринувати скаргу
Не знаю з якого ви міста якщо не з Києва,в цьому банку я навіть на касі купляв що євро 2019 нові,що долар після депозитів,обміну і просто на касі для пересічних. З минулого року бачу тенденції - стали банки частіше запрошувати на верифікації різні,частіше став приходити ,бо депозит раз на три місяці, готівку онлайн через glovo не отримати)
Мизантрóп написав:sens меня коллега попросил проверить арифметику,я ему не должен добавлять) забавная какая-то математика
Можете оскаржити і отримати більше чи до чого ? Я так розумію цей вклад авансом відсотки
0,25% різниці то пиль) Раніше наче вірно рахувало,й відсотки одразу на карті доступні були протягом 10 хвилин після оформлення.А тут ще в халепу встряг)) Було 250к открили на 235к й одразу минус 220к й фсьо шукає вітра з п,ятниці