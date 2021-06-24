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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:19
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:02
Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:25
я ще віртуальну картку не використовував а мені ліміт підвищили. В цьому місяці по кредитній Таском і Агропросперіс з Приватом майже 200 ліміту вичавив. Там жодних рухів по лімітам ,а юнекс неабияка увага
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