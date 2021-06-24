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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:19

sens коллега под тропу онлайн открывался,ну и потом оформлялся ни раз,удобно ведь онлайн,вон даже лимит налили,хоть и не просил) .Ну то такэ,математика таки интересна :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлень: 7421
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Подякував: 1556 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:02

Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rtkoyu-med
greenozon
 
Повідомлень: 15818
З нами з: 01.06.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:25

  greenozon написав:Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rtkoyu-med
я ще віртуальну картку не використовував а мені ліміт підвищили. В цьому місяці по кредитній Таском і Агропросперіс з Приватом майже 200 ліміту вичавив. Там жодних рухів по лімітам ,а юнекс неабияка увага
sens
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Подякував: 34 раз.
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