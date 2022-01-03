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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:19
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:02
Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:25
я ще віртуальну картку не використовував а мені ліміт підвищили. В цьому місяці по кредитній Таском і Агропросперіс з Приватом майже 200 ліміту вичавив. Там жодних рухів по лімітам ,а юнекс неабияка увага
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:42
интересный подход, расплатиться не в Мед-партнерах нельзя ))
ну - в этом и плюс, в общем-то, всегда знаешь что рассрочка будет ))
Додано: Сер 29 лис, 2023 16:22
сьогодні ігра по КРУПНОМ!
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00:
+0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
+1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:18
Щоб уникнути індивідуальних умов,все просто - перестрахування для пересічного
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