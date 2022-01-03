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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:19

sens коллега под тропу онлайн открывался,ну и потом оформлялся ни раз,удобно ведь онлайн,вон даже лимит налили,хоть и не просил) .Ну то такэ,математика таки интересна :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:02

Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rtkoyu-med
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:25

  greenozon написав:Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rtkoyu-med
я ще віртуальну картку не використовував а мені ліміт підвищили. В цьому місяці по кредитній Таском і Агропросперіс з Приватом майже 200 ліміту вичавив. Там жодних рухів по лімітам ,а юнекс неабияка увага
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:42

  greenozon написав:Ще більше солодкої розстрочки: збільшуємо максимальний ліміт за карткою Мед
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rtkoyu-med


интересный подход, расплатиться не в Мед-партнерах нельзя ))
ну - в этом и плюс, в общем-то, всегда знаешь что рассрочка будет ))
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:22

сьогодні ігра по КРУПНОМ! :)
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Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00:
+0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
+1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:18

  greenozon написав:сьогодні ігра по КРУПНОМ! :)
---
Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00:
+0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
+1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні

Щоб уникнути індивідуальних умов,все просто - перестрахування для пересічного
sens
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Повідомлень: 14985
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