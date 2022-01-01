я ще віртуальну картку не використовував а мені ліміт підвищили. В цьому місяці по кредитній Таском і Агропросперіс з Приватом майже 200 ліміту вичавив. Там жодних рухів по лімітам ,а юнекс неабияка увага
сьогодні ігра по КРУПНОМ! --- Шановні клієнти! Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00: +0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні. +1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні
greenozon написав:сьогодні ігра по КРУПНОМ! --- Шановні клієнти! Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00: +0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні. +1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні
Щоб уникнути індивідуальних умов,все просто - перестрахування для пересічного
В оновленому застосунку можна самостійно керувати пролонгацією власних депозитів. Більше не треба телефонувати до Центру турботи та проходити ідентифікацію: один клік і автопролонгація вимкнена. Або ввімкнена.
"По-перше, ми значно прискорили надходження переказів з карток Unex Bank на картки інших українських банків. Тож більше не треба чекати: отримувач побачить гроші на рахунку за пару секунд після того, як відправник натисне «Надіслати»."