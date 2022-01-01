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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 18:41
Amethyst написав:
агаа, і почому у них таке щастя?
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Додано: Чет 30 лис, 2023 18:58
emeta написав: Amethyst написав:
агаа, і почому у них таке щастя?
0,5%
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