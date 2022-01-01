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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:41

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:агаа, і почому у них таке щастя?


0,5%
emeta
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Повідомлень: 2728
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:58

  emeta написав:
  Amethyst написав:агаа, і почому у них таке щастя?


0,5%

в сад :)
Amethyst
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Повідомлень: 4807
З нами з: 05.05.21
Подякував: 364 раз.
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  #<1 ... 94959697
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