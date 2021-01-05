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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:41

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:агаа, і почому у них таке щастя?


0,5%
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:58

  emeta написав:
  Amethyst написав:агаа, і почому у них таке щастя?


0,5%

в сад :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:33

  sens написав:
  greenozon написав:сьогодні ігра по КРУПНОМ! :)
---
Шановні клієнти!
Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00:
+0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні.
+1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні

Щоб уникнути індивідуальних умов,все просто - перестрахування для пересічного

Є існуючі ставки,а є індивідуальні умови,де ставка відрізняється протягом часу підписання/оформлення).Оприлюднено.Прецендент може бути,якщо виявлять впроцесі ліквідації,що оформлено було один чи декілька договорів на родичів і т.п. Ще й зажмуть гроші чи порахують по своєму.Знайомий 5 днів був без коштів в Юнексі,ще за тех/овер може бути)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:00

  ramzes4 написав:
В оновленому застосунку можна самостійно керувати пролонгацією власних депозитів. Більше не треба телефонувати до Центру турботи та проходити ідентифікацію: один клік і автопролонгація вимкнена. Або ввімкнена.

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -prostishe

Когда оно уже и особо не надо :)


хто зна хто зна
но заебывало раньше знатно, хорошо хоть менеджер по звоку отключал если окончание завтра и приходишь забирать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:51

Re: Юнекс Банк

Панове, умови по кредитці такі самі як у привата? Щоб в грейсі бути, потрібно до 25го гаситися суму, яку витратив в попередньому місяці?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:08

  1finanсier написав:Панове, умови по кредитці такі самі як у привата? Щоб в грейсі бути, потрібно до 25го гаситися суму, яку витратив в попередньому місяці?

Коротше, подзвонив я на горячку, дівчина почала мені втирати якусь діч (як на мене) що ніби то пільговий період діє з дня першої витрати і 62 дня. Тобто на конкретоу прикаді сказала - якщо перша витрата 2грудня, то кредитку повністю треба загасити в нуль до 2го лютого. Навіть якщо якусь витрату робив і 31 січня. Тобто пільговий період для останньої витрати буде лише 3 дні? Маячня якась... Є тут практики, які вже користувалися цією диво-кредиткою?
1finanсier
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