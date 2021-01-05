greenozon написав:сьогодні ігра по КРУПНОМ! --- Шановні клієнти! Інформуємо, що відповідно до Розпорядження №_1 від 29.11.23р., встановлено розмір Казначейської надбавки до процентної ставки за вкладами «Unex Максимум», на операційний день 29 листопада 2023р. в період з 15:00 по 17:00: +0,50% річних для вкладів, сума яких становить від 400 000,00 до 5 000 000,00 гривень, а строк розміщення становить 93 дні. +1,75% річних для вкладів, сума яких становить від 5 000 000,01 грн, а строк розміщення становить 93 дні
Щоб уникнути індивідуальних умов,все просто - перестрахування для пересічного
Є існуючі ставки,а є індивідуальні умови,де ставка відрізняється протягом часу підписання/оформлення).Оприлюднено.Прецендент може бути,якщо виявлять впроцесі ліквідації,що оформлено було один чи декілька договорів на родичів і т.п. Ще й зажмуть гроші чи порахують по своєму.Знайомий 5 днів був без коштів в Юнексі,ще за тех/овер може бути)
В оновленому застосунку можна самостійно керувати пролонгацією власних депозитів. Більше не треба телефонувати до Центру турботи та проходити ідентифікацію: один клік і автопролонгація вимкнена. Або ввімкнена.
1finanсier написав:Панове, умови по кредитці такі самі як у привата? Щоб в грейсі бути, потрібно до 25го гаситися суму, яку витратив в попередньому місяці?
Коротше, подзвонив я на горячку, дівчина почала мені втирати якусь діч (як на мене) що ніби то пільговий період діє з дня першої витрати і 62 дня. Тобто на конкретоу прикаді сказала - якщо перша витрата 2грудня, то кредитку повністю треба загасити в нуль до 2го лютого. Навіть якщо якусь витрату робив і 31 січня. Тобто пільговий період для останньої витрати буде лише 3 дні? Маячня якась... Є тут практики, які вже користувалися цією диво-кредиткою?